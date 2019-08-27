Оккупационные власти Крыма выпустили из СИЗО политзаключенного Бекирова

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения в отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого обвиняют в хранении боеприпасов,​ с содержания в СИЗО на обязательство о явке в суд.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии со ссылкой на адвокатов Алексея Ладина и Исляма Велиляева.

Как известно, в оккупированном Крыму ФСБ РФ задержала крымского татарина Эдема Бекирова и предъявила мужчине с инвалидностью обвинение в организации тайников с боеприпасами для якобы будущих терактов. Бекиров является инвалидом I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце и у него ампутирована одна нога. Также врачи диагностировали у мужчины сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

В частности, 10 января, в подконтрольном России Верховном суде Крыма рассматривали апелляционную жалобу на арест крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Его оставили в СИЗО, а адвокат заявил, что это может угрожать его жизни.

Отметим, супруга Бекирова - Гульнара, занимает должность заместитель главы Генической райгосадминтстрации