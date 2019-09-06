На Донбассе боевики 21 раз нарушили перемирие - один украинский военнослужащий погиб

На Донбассе за прошедшие сутки 5 сентября боевики 21 раз нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Обстрелы по позициям ООС велись из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, обстреливали позиции неподалеку Талаковки, Новогнатовки, Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Верхньоторецкого, Авдеевки, Павлополя, Пищевика.

Также боевики обстреляли украинских военных в районе Зайцевого, Южного, Золотого, Новгородского.

«За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения», - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня - по разу неподалеку Павлополя и Водяного.

Напомним, что в течение прошлых суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе обстреливали позиции Объединенных сил с использованием, в том числе, артиллерийских систем калибра 122 миллиметров и минометов калибра 120 миллиметров.