В МИД Украины выразили «решительный протест» против «выборов» в Крыму и призвали мировое общество дать им оценку

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведении так называемых «местных выборов» во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в переданном заявлении МИД Украины, сообщает УНИАН.

В документе отмечается, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019 года на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя так называемых «местных выборов» в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.

«Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть и Украины», - отмечается в заявлении.

В МИД напомнили, что так называемые «местные выборы» являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года, «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» 2016-2018 годов, а также ряда международных договоров, сторонами которых является Украина и РФ.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продления, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведении так называемых «местных выборов» во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными учреждениями российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма.