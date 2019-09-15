На Николаевщине простились с морпехом, который погиб на Донбассе от пули снайпера боевиков

В поселке Луч Витовского района Николаевской области в субботу, 14 сентября, простились с прапорщиком 1-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Николаем Обуховским.
Фото прощания на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Кошковский.
Напомним, что 32-летний Николай Обуховский и 21-летний Александр Линчевский погибли во время обстрела украинских позиций со стороны снайпера и террористов, которые его прикрывали. Они были бойцами десантно-штурмовой роты батальона.
«Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых. Прапорщик Николай Обуховский был опытным воином, на войне с самого её начала. Вышел из Дебальцево и продолжил службу. У него была большая любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, жаждал победы и всегда подтверждал это делом. У Николая Николаевича остались маленькая дочь и жена», – рассказали в бригаде о погибшем.