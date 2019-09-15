На Николаевщине простились с морпехом, который погиб на Донбассе от пули снайпера боевиков

В поселке Луч Витовского района Николаевской области в субботу, 14 сентября, простились с прапорщиком 1-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Николаем Обуховским.

Фото прощания на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Кошковский.

Напомним, что 32-летний Николай Обуховский и 21-летний Александр Линчевский погибли во время обстрела украинских позиций со стороны снайпера и террористов, которые его прикрывали. Они были бойцами десантно-штурмовой роты батальона.