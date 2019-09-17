Для проведения выборов на оккупированном Донбассе сейчас нет условий, - глава ОБСЕ

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лайчака BBC.

По словам главы ОБСЕ, свободные выборы на Донбассе могут состояться только в системе украинской юрисдикции.

- Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и конечно по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными, - заявил Лайчак.

При этом предшествовать проведению выборам, по мнению главы ОБСЕ, должен вывод российский войск из региона, а также установление Украиной контроля над границей на Востоке.

- Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет, - рассказал Лайчак.

Напомним, ранее глава МИД Пристайко заявлял, что Украина хочет провести местные выборы и на оккупированном Донбассе.