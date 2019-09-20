В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять» Путина из Кремля - его сторонники решили продолжить путь

В четверг, 19 сентября, на границе Бурятии с Иркутской областью российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву «изгонять» Владимира Путина из Кремля.

Об этом сообщает «Znak.com».

По данным издания, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где ночевал шаман и его сторонники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы и увезли его.

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», -рассказал собеседник.

По неподтвержденной пока информации, в отношении шамана может быть возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

В тоже время, по данным издания «Сибирь. Реалии» спутники российского шамана Александра Габышева решили продолжить намеченный им маршрут 20 сентября.

Сообщается, что сторонникам якутского шамана удалось перебраться с территории Бурятии в Иркутскую область. На ночь они разбили лагерь и 20 сентября, планируют продолжить свой путь в направлении Байкальска.

«Мы совершенно точно знаем, что Александр Габышев был бы рад, если бы мы продолжили движение несмотря ни на что», - заявил один из членов отряда Виктор Егоров..

По его словам, отряд отправится в путь без знаменитой тележки, но с «образом Александра Габышева на наших знаменах».