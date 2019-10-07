В зоне ООС погиб военнослужащий из Южноукраинска

Иван Дейкун Погибшим в зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 6 октября, оказался военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Иван Дейкун родом из Николаевской области.

Об этом пишет Думская.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе боевики 25 раз нарушили «режим тишины», применяя оружие запрещенных калибров, вооружение БМП, гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

погиб сегодня на фронте российско-украинской войны Донецкой области.

В командовании части сообщили, что в районе Красногоровки 41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от потери крови.

Иван Дейкун — уроженец Южноукраинска Николаевской области.

Ранее сообщалось, что на Донбассе при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины - младший сержант Валерий Шатурский..

В это же день во время обстрела украинских позиций со стороны снайпера и террористов, которые его прикрывали, погибли бойцы 1-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты. Смертельные ранения получили 21-летний Александр Линчевский из Черкасской области и 32-летний Николай Обуховский из поселка Луч Николаевской области. Они были бойцами десантно-штурмовой роты батальона.