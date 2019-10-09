В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ, - американские СМИ

Главное разведывательное управления России занимается дестабилизацией Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Как сообщается, к попытке госпереворота в Черногории, кампании по дестабилизации в Молдове, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же подразделение Главного разведывательного управления РФ.

Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды. Теперь агенты служб безопасности в странах Запада пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие, являются частью скоординированной и постоянной кампании по дестабилизации Европы. По их версии, ее проводит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое квалифицируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Подразделение размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Ряд его сотрудников, как утверждается, участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в войне на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ.

Напомним, ранее российские СМИ опубликовали доказательства высадки военных РФ на остров Норвегии.