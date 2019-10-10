На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний николаевский морпех

На фронте на Донбассе 10 октября погиб воин из 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в 36-й бригаде.

Трагедия случилась около двух часов назад. Воин получил ранение в шею, в него выстрелил снайпер российско-террористических войск. Ранение оказалось смертельным.

Известно, что погибший воевал в рядах морских пехотинцев с 2014 года. В прошлом году воин уже был ранен, после лечения он вернулся в ряды морпехов. Эта ротация оказалась для него последней.

Погибший родом из села Себино Новоодесского района, ему было 22 года.

Напомним, что в сентябре на Донбассе во время обстрела погибли два морпеха из 36-й бригады - 21-летний Александр Линчевский из Черкасской области и 32-летний Николай Обуховский из поселка Луч Николаевской области.