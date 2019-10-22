Боевики «ДНР» приговорили пленного украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Боевики террористической группировки «ДНР» приговорили к 15 годам лишения свободы украинского журналиста, автора колонок для проекта «Радио Свобода Донбас.Реалии» Станислава Асеева.

Об этом сообщается на «Радио Свобода» со ссылкой на ресурсы оккупантов.

В группировке «ДНР» утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям: «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности».

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сказано в сообщениях на сайтах боевиков.

Напомним, станислав Асеев находится в заключении террористов «ДНР», по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Отметим, ранее сообщалось, что боевики ОРДО заставили взятого в плен украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) признаться в шпионаже и показали это на одном из российских телеканалов.