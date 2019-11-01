В Москве судят экс-«регионала» Рудьковского, который в 2014 году под давлением толпы бросил камень в посольство РФ

Московский городской суд рассмотрит дело бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в «налете на посольство России в Киеве» в 2014 году.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

«Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ («Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений»), - сказали в прокуратуре.

По данным российского следствия, в июне 2014 года Рудьковский, являясь депутатом Верховной Рады Украины, «совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации «Правый сектор» принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине, в Киеве».

В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан на территории Российской Федерации и на основании судебного решения заключен под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что во время акции под посольством РФ в Киеве в 2014 году Рудьковский под давлением толпы бросил камень в посольство. Тогда же возле посольства России Рудьковского облили зеленкой.