«Каждую ночь мы слышали крики людей»: Бывшие пленники террористов «ЛНР» рассказали о пытках боевиков

Бывшие пленники боевиков группировки «ЛНР» рассказали о пытках в «подвалах смерти», которыми руководил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Аркадий Корниевский.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Предатель Украины был у террористов за старшего следователя «комендатуры». Один из узников «ЛНР» Александр Ретивов рассказал, что Корниевский решал судьбу всех, кто попадал в подвал.

«После короткого допроса, не получив удовлетворительный ответ, Аркадий Корниевский распорядился отправить меня в угловую камеру… Там меня били 3 дня. Потом меня перевели в общую камеру, где я содержался до 2 сентября 2014 года. Аркадий Корниевский, к которому меня вывели по истечению месяца, распорядился меня не отпускать», — рассказывает бывший пленный боевиков.

В итоге его отпустили, поскольку Луганская областная больница отказалась принимать Ретивова на лечение, а конвой решил обратиться к начальнику «комендатуры». Он и принял решение отпустить узника.

В плен террористов попала в 2014 году Виктория Конова, которая везла помощь военным ВСУ. Террористы удерживали ее 98 дней, из них 60 – при Корниевском.

По словам Коновой, все, что было в подвале, происходило по приказу Корниевского. Он лично решал судьбы всех людей, удерживаемых в плену. При этом условия содержания были ужасными.

«Для «укропов» были отдельные камеры – практически каждую ночь там кого-то били… Каждую ночь мы слышали крики людей, которых пытали. Те, кого там убили, уже не смогут дать показаний», — вспоминает Конова.

Она добавила, что больше всего боится встретить Корниевского в Киеве, когда он будет спокойной ходить по улицам столицы вместе с теми, над кем издевался.

В настоящее время в суде рассматривают дело о преступлениях Корниевского, но в ноябре судебное производство было приостановлено. Дмитрий Тында, который попал в плен за проукраинскую позицию, заявил, что в украинских судах и прокуратуре происходит «саботаж».

Бывшие узники обеспокоены, что дела об их незаконном удержании рассматривают в Луганской области, неподалеку от линии разграничения. Они считают, что на судей могут оказывать давление со стороны псевдореспублик.

Напомним, в оккупированном Донецке взорвали вышку сотовой связи – это сделали в знак протеста против пыток в тюрьмах боевиков.