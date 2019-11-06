Треть территории полигона «Широкий Лан» нелегально используют фермеры и выращивают на ней урожай, - журналист

В Николаевской области 30% территории военного полигона «Широкий Лан» незаконно используют фермеры для выращивания урожая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на министра экономики Тимофея Милованова.

Министерство экономики совместно с Мировым банком реализует проект съемки из космоса всех украинских земель, составление карты согласно действующему кадастру. Это необходимо для выявления «черных» схем обработки государственной земли, чтобы было понятно, легально или нелегально они используются.

«Провели съемку земель полигона Министерства обороны «Широкий лан» и обнаружили, что 30% земли полигона используется под сельское хозяйство. Кто-то там работает, снимает урожай. Там уже были проверки военной прокуратуры в 2015 году, тоже насчет нелегальных фермеров, которые работают на закрытой территории и не платят налоги. Теперь эта информация должна стать основанием для решения Кабмина о проведении проверки на полигоне согласно полученным данным, с привлечением всех правоохранительных органов», - сообщил Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине командование Широколановского полигона зарабатывает на незаконной сдаче земли в аренду под сельское хозяйство. Тогда еще нардеп Вадатурский озвучивал приблизительные цифры потерь государства от таких махинаций. По его словам, 25 с 29 тысяч гектаров кем-то обрабатываются, и за один год полигон мог бы получать около 40 миллионов гривен прибыли.

После чего военная прокуратура направила Степану Полтораку представление для проведения служебной проверки управленческих решений по сделкам с землями николаевского полигона «Широкий Лан» и других полигонов.

Позже советник президента Юрий Бирюков заявлял, что Полторак отстранил от исполнения обязанностей ответственного командира полигона «Широкий Лан» из-за того, что земля Минобороны в пределах полигона была отдана в аренду сельхозпроизводителям по очень низкой цене.

В итоге в Военной прокуратуре заявили, что экс-командир «Широкого Лана» занимался фермерством на полигоне, а воинская часть недополучала до 25 миллионов гривен в год.