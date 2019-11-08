Суд ООН поддержал Украину в деле против РФ и приемлемой жалобу на финансирование террористов

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Соответствующее решение было объявлено в Гааге 8 ноября, сообщает «Европейская правда».

Суд ООН выносил решение не по существу жалобы Украине, а предварительное - относительно юрисдикции, то есть возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе. Также на рассмотрении находится жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция неприменима в отношении ее помощи боевикам на Востоке Украины.

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года и требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения обеих конвенций.

В апреле 2017 года Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказав России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранять свои представительные институты, в частности Меджлис крымскотатарского народа, и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

Среди обвинений, выдвинутых России: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назвала решение Международного суда ООН, который признал юрисдикцию по иску Украины против России, победой здравого смысла, передает «Левый берег».

«Это решение позволяет нам двигаться с судом дальше и доказывать всему мировому сообществу факты нарушения Российской Федерацией международного права. Это победа не только украинцев, не только верховенства права. Это победа здравого смысла. Доказывающего, что все страны, независимо от размера и роли в Совете безопасности ООН, должны отвечать за нарушение международного права», - сказала Елена Зеркаль.

Она добавила, что суд подержал все просьбы украинской стороны, и дальше дело будет рассматриваться по сути.

По ее словам, суд должен проанализировать, сколько времени нужно предоставить Российской Федерации для подготовки меморандума, и принять протокольный приказ. После этого Россия подготовит меморандум с изложением своей позиции по всем пунктам, по которым Украина предоставила свои факты. После этого состоятся слушания.

«Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и нарушение прав человека. По всем фактам, по всем нашим обвинениям, которые предоставлены в нашем меморандуме, в том числе и по MH17», - сказала Зеркаль.

«Я думаю, это не только важно для Украины, это еще важно для Нидерландов. Мы пытались привлечь Россию к ответственности и создать специальный трибунал в рамках Совбеза ООН. Тогда Россия воспользовалась своим правом «вето». Поэтому мы не смогли создать этот международный трибунал и убедиться, что российские чиновники и отдельные физические лица были ответственными за сбитие MH17. Вместо этого Международный суд ООН будет рассматривать это дело. Возможно, это повлияет на позицию России в Совбезе ООН, и мы достигнем справедливости», - добавила она.

Зеркаль отметила, что доступ ко всем материалам процесса будет открытым, что может повлиять на дальнейшее решение вопроса о создании трибунала в рамках Совета безопасности ООН.