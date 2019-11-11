В Николаеве СБУ ликвидировала неконтролируемый международный канал связи под видом колл-центра

В Николаеве оперативники и следователи управления Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы местных жителей, которые организовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика из-за границы, которым пользовались и представители страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Задокументировано, что злоумышленники, используя специальное коммуникационное оборудование, осуществляли терминацию в сети украинских операторов сотовой связи международных телефонных звонков. Затем они выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных. Противоправный бизнес был организован под прикрытием легально работающего call-центра.

Кроме того, сотрудники СБУ установили факты взаимодействия организаторов незаконного канала связи с гражданами РФ и представителями оккупационного режима в Крыму и в так называемых «ЛДНР».

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и черную бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность организаторов неконтролируемого канала международной связи. В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 361 «Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей» Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Напомним, как в 2017 году в Николаеве налоговики разоблачили колл-центр, передающий информацию об украинцах в РФ.