В Николаеве СБУ ликвидировала неконтролируемый международный канал связи под видом колл-центра

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2019 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1211)   

В Николаеве оперативники и следователи управления Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы местных жителей, которые организовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика из-за границы, которым пользовались и представители страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Задокументировано, что злоумышленники, используя специальное коммуникационное оборудование, осуществляли терминацию в сети украинских операторов сотовой связи международных телефонных звонков. Затем они выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных. Противоправный бизнес был организован под прикрытием легально работающего call-центра.

Кроме того, сотрудники СБУ установили факты взаимодействия организаторов незаконного канала связи с гражданами РФ и представителями оккупационного режима в Крыму и в так называемых «ЛДНР».

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и черную бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность организаторов неконтролируемого канала международной связи. В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 361 «Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей» Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Напомним, как в 2017 году в Николаеве налоговики разоблачили колл-центр, передающий информацию об украинцах в РФ.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор