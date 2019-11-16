Власти оккупированного Крыма выставили на торги здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе

В оккупированном Россией Крыму выставили на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института, который расположен в Симферополе.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Соответствующие сведения появились на официальной площадке для размещения информации о проведении торгов.

Стартовая цена составляет 232,3 миллиона рублей. Здание находится недалеко от Детского парка Симферополя, площадью 3405 кв. метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 декабря, сам аукцион пройдет 9 декабря.

Отмечается, что крымское отделение Украинского государственного геологоразведочного института создали в 1956 году. С 2000 года находилось под управлением Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Крымское отделение института — единственное в Украине отраслевое научно-исследовательское учреждение, которое выполняло научно-исследовательские и опытно-методические работы в области геологии, направленные на обоснование направлений геологоразведочных работ, развитие и освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

До аннексии Крыма сотрудниками института были 193 человека, из них — 145 научных сотрудников, в том числе шесть докторов и 34 кандидата наук.

Напомним, что в 2016 году в Крыму виноградники Массандры распродавали по частям в рамках объявленной российскими властями «приватизации» оккупированных крымских земель.