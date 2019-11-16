На Донбассе боевики за неделю потеряли 28 своих бойцов

С 8 по 15 ноября потери боевиков на Донбассе составили 28 человек.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединеных сил.

В штабе ООС подчеркнули, что военнослужащие ВСУ дают отпор оккупантам в случае угрозы их жизни и здоровью, попыток захвата территории или проникновения вражеской разведки, открывая огонь по противнику.

«По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек», — говорится в сообщении.

12 оккупантов было ликвидировано, а еще 16 человек — это санитарные потери.