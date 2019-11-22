ГБР объявило в розыск российского шпиона, который служил в СБУ и сбежал из Украины два года назад

Следователи Государственного бюро расследований объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины, которого подозревают в государственной измене, дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и незаконном хранении боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской федерации, действуя в интересах России, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющие государственную тайну.

Во избежание ответственности он пересек государственную границу Украины в направлении Беларуси в декабре 2017 года и до настоящего времени не вернулся в Украину. Сейчас подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Уголовное производство против шпиона начали 5 января 2018 года следователи Главного следственного управления СБУ, а 1 февраля 2019 года его передали в территориальное управление ГБР в Киеве.

Напомним, что в марте 2019 года в России показали перебежчика из СБУ подполковника Прозорова, который заявлял, что с 2014 года работал на спецслужбы РФ и «сливал» данные о проведении АТО. В СБУ заявили, что их сотрудник-предатель Прозоров был уволен за систематическое пьянство на рабочем месте.