Российские самолеты в августе разбомбили сирийский лагерь беженцев, – «The New York Times»

В августе 2019 года российские ВВС атаковали лагерь для перемещенных лиц вблизи города Хасс в Сирии, в результате чего погибли 19 мирных жителей.

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на «The New York Times».

Журналисты издания сделали такие выводы, сопоставив фотографии и видео очевидцев и записи переговоров российских пилотов, которые были переданы источниками в Сирии.

Издание подчеркивает, что лагерь находился более чем в 10 километрах от линии боевых действий. При этом пилот совершил три вылета, которые уложились примерно в два часа. Минобороны РФ статью пока никак не комментировало.

В октябре «The New York Times» сообщала, что российская авиация весной 2019 года разбомбила четыре госпиталя на северо-западе Сирии.