В районе разведения в Станице Луганской зафиксировали неизвестных в российской военной форме

На участке разведения сил и средств № 1, Станица Луганская, фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью «СЦКК-JCCC».

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«Указанная символика в составе СЦКК не используется. В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК. Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в Рамочном решении трехстороннего контактной группы о разведении сил и средств», – подчеркнули в штабе ООС.

В штабе ООС пояснили, что СЦКК был создан в сентябре 2014 года Украиной и Российской Федерацией, которые назначили по одному представителю для совместного управления СЦКК. В состав СЦКК вошли офицеры ВС Украины и Российской Федерации, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабре2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представители так называемой ЛНР (ДНР) в составе ​​СЦКК нет.