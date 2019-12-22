Штаб ООС: Боевики шесть раз нарушили режим тишины, обстреляв населенный пункт

За прошедшие сутки, 21 декабря, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под вражеские обстрелы попали защитники Крымского и Зайцевого.

«Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции наших бойцов вблизи Новотроицкого и Песок.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», - отметили в штабе.

В результате обстрелов потерь среди наших военнослужащих нет.