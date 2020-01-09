Контрразведка СБУ задержала в Харькове завербованного спецслужбами РФ экс-нацгвардейца – он планировал подорвать своего командира

Контрразведка СБУ предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующие обстоятельства.

Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинский командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР». В частности, была обезврежена группа офицеров вооруженных сил РФ, один из членов которой носил звание «Героя России».

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ с привлечением бойцов ЦСО «А» задержали злоумышленника с взрывчаткой в ​​доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения - свидетельство того, что Служба эффективно противостоит российским спецслужбам.

«СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности - те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба», - добавил Иван Баканов и поблагодарил сотрудников СБУ за успешную работу.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Операция проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб офицер Главного управления разведки Максим Шаповал. Он был командиром спецрезерва Главного управления разведки, при его непосредственном участии планировались разведывательные рейды в глубокий тыл противника. Шаповалу посмертно присвоили звание Героя Украины.

Также напомним, как в ночь на 4 апреля 2019 года неизвестный пытался подорвать автомобиль командира спецназа военной разведки Министерства обороны Украины. Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв произошел преждевременно. Мужчина был серьезно ранен и задержан, во время взрыва ему оторвало кисть руки. Диверсант является гражданином одной из стран Средней Азии. Позже подрывник скончался от ранений в больнице.