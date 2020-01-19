Российские «борцы с экстремизмом» тайно установили камеру в спальне активистки и снимали её пять месяцев

В России сотрудники Центра «Э» в Ростове-на-Дону 5 месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко в ее спальне. Скрытая видеокамера была установлена в квартире Шевченко в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда города.

Об этом Шевченко узнала, когда начала знакомиться с уголовным делом, сообщает «Новая газета».

По словам дочери Шевченко Влады, в деле оказались фотографии и видео, на которых ее мать была запечатлена без пижамы.

«Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а знакомиться с видео мама начала сегодня», - рассказала в социальной сети дочь активистки.

Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин ранее тоже сообщил в телеграм-канале, что за Шевченко велась слежка. По его данным, инициатором установки видеокамеры в спальне активистки стал Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области.

«30 августа 2018 года суд разрешил ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области установить «прослушку» для аудио и видеозаписи в жилище Анастасии Шевченко, обвиняемой за участие в нежелательной организации. Кроме того, за Анастасией осуществлялось наружное наблюдение. За полгода эшники установили, что Шевченко «угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю» своим участием: 1) в правозащитной конференции и 2) в согласованном исполнительной властью городском митинге», - рассказал Бадамшин.

Шевченко стала первой в РФ обвиняемой в участии в работе организации, которую Генпрокуратура России признала «нежелательной». Она находится под домашним арестом с конца января прошлого года. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

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