В Киеве будут судить российских диверсантов, пытавшихся взорвать машину начальника спецназа украинской разведки

Прокуратура завершила расследование в отношении двух граждан России, подозреваемых в покушении на украинского разведчика.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Речь идет о попытке подорвать автомобиль начальника спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины, которая произошла 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева.

Преступление организовали сотрудники спецслужб России, а его непосредственными исполнителями являются граждане РФ из числа бывших сотрудников правоохранительных органов страны-агрессора. Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Киргизии.

Подозреваемым инкриминируют покушение на террористический акт, незаконное обращение с оружием и взрывчаткой и использование заведомо поддельных документов. Продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт передадут в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Напомним, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб офицер Главного управления разведки Максим Шаповал. Он был командиром спецрезерва Главного управления разведки, при его непосредственном участии планировались разведывательные рейды в глубокий тыл противника. Шаповалу посмертно присвоили звание Героя Украины.