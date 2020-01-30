Президент Турции обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии, где бомбят провинцию Идлиб

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 29 января, что его страна теряет терпение в отношении эскалации в сирийской провинции Идлиб, которая является последним убежищем оппозиции. Турецкий лидер обвиняет Россию в «несоблюдении» договоренностей, направленных на прекращение насилия в этой части Сирии.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Эрдоган предупредил, что Анкара «сделает все необходимое», если бомбардировки в северо-западной провинции Сирии не прекратятся. Турция и Россия, которые поддерживают противоположные стороны в Сирии, договорились о деэскалации боевых действий в Идлибе и создании демилитаризованной зоны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в 2017 и 2018 годах в Астане и Сочи.

Однако сирийские правительственные силы, поддерживаемые Россией, стали продвигаться в Идлибе в течение последних недель. Сотни тысяч гражданских сбежали от боевых действий в направлении турецкой границы. Эрдоган выступил с заявлением, когда сирийские правительственные войска вошли в стратегический город Маараф ан-Нуман в Идлибе. Маараф ан-Нуман расположен на главной трассе, соединяющей столицу Сирии Дамаск с северным городом Алеппо.

Напомним, что ранее российская авиация разбомбила село в Сирии.