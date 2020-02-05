Штаб ООС: Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ, погибших среди украинских воинов нет

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За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики пять раз нарушили "режим тишины". Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Марьинки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Красногоровки; из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов - в районе Авдеевки; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Песков; из подствольных гранатометов и стрелкового оружия - возле Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики семь раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 120 мм и 82 мм они обстреляли позиции вблизи Новотошковского и Орехов; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Майского и Новолуганского. 

В результате вражеских обстрелов погибших или пострадавших среди украинских военных нет.

Юлия Акимова

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