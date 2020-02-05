Украина не готова к возвращению аннексированного Крыма, - представитель президента Кориневич

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На сегодня Украина не готова к возвращению оккупированного Крыма, если Российская Федерация решит уйти с полуострова.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

По его мнению, Украине следует еще много работать, чтобы подготовиться к возвращению Крыма.

- Вот если агрессор Российская Федерация завтра уходит из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать, - заявил Кориневич.

По его словам, Киев должен сначала определить, кто в таком случае начнет работать в Крыму на уровне местной власти, кто - на уровне центральной.

- То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма, - добавил Кориневич.

Роман Свиридов

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