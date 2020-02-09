На Донбассе полицейским сдалась 25-летняя наемница боевиков «ДНР»

В Угледаре Донецкой области 25-летняя наемница боевиков «ДНР» сдалась полиции.

Об этом сообщили в Волновахском отделе полиции Донецкой области.

В Угледарское отделение полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 до 2015 года она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады «ДНР» в селе Николаевка Тельмановского района.

Как выяснилось, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились военнослужащими «ДНР». Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты.

Один из главарей незаконного вооруженного формирования предложил женщине работать у них поваром, на что она согласилась. Она готовила пищу для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на вражеские блокпосты.

Через полгода службы у террористов, в январе 2015 года, женщина начала работать на блокпосте. Заслоняла преимущественно в ночное время, впоследствии она не выдержала условий и графика и решила покинуть службу в составе НВФ «ДНР».

В настоящее время сотрудники полиции проверяют ее деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.

В полиции напомнили, что согласно части 6 статьи 260 («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований») Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.