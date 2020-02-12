Боевики за сутки совершили 5 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе – в штабе ООС предупредили о возможной провокации

За прошедшие сутки, 11 февраля, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие в ходе обстрелов не пострадали. В штабе ООС предупреждают о возможных провокациях боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Один обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован возле Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В районе ответственности ОТГ «Север» боевики совершили четыре обстрела: трижды в районе Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем; недалеко от населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 12 февраля, оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Кроме того, в штабе ООС заявили, что боевики целенаправленно осуществляют огневые провокации на линии соприкосновения накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.