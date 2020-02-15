Штаб ООС: Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен

За прошедшие сутки, 14 февраля, боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один боец Вооруженных сил Украины получил ранение.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице штаба ООС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» под вражеские обстрелы попали защитники Красногоровки, Лебединского, Тарамчука и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли позиции наших военнослужащих вблизи Новолуганского, Крымского, Майского, Хутора Вольный и Зайцевого.

По данным штаба ООС, боевики вели огонь по позициям бойцов ВСУ из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения», - говорится в сообщении.

С начала этих суток НВФ обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие, потерь нет.