2020-й для Николаева - год медицины и образования

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13.11.2019 16:55

До конца нынешнего года остается всего полтора месяца, и городская власть находится в преддверии принятия нового бюджета. Прежде чем его принять, нужно хотя бы вкратце подвести итоги года нынешнего. Однако год продолжается, намеченные программы выполняются, и потому детальный анализ выполнения бюджета еще впереди.

Человек стремится к лучшему, и при этом, как правило, всегда бывает чем-то недоволен. Такова человеческая природа. Но, если хочешь увидеть реальную картину, нужно стараться быть объективным. А если говорить объективно, то много планов городской власти уже удалось реализовать, но еще больше предстоит сделать. Об этом я могу судить не только как депутат Николаевского городского совета и почетный гражданин города, но и как обычный житель, коренной николаевец.

Что касается года предстоящего, городской голова Александр Сенкевич обозначил его как год здравоохранения и образования. Львиную долю ресурсов городской казны мы планируем направить на эти две важнейших сферы.

Думаю, никто не будет спорить с тем, что нам нужно улучшать состояние городской системы здравоохранения. Жизненно необходимо привести в порядок все реанимационные отделения в городских больницах. Важное направление – закупка медицинского и другого оборудования. Наши медучреждения нуждаются в модернизации, компьютеризации, улучшении качества медицинского обслуживания и элементарных бытовых условий для пациентов стационаров.

В Николаеве есть больницы и амбулатории, которые могут служить примером для других. Например, немало улучшений произошло в городской больнице №4, закуплена масса оборудования, отремонтированы палаты, администрация и персонал по мере возможности стараются приблизить обслуживание пациентов к европейскому уровню. Добиться этого, конечно, непросто, но дело движется в правильном направлении.

Правда, в бочке меда есть и ложка дегтя. Депутаты, наблюдательный совет горбольницы №4 до сих пор не смогли добиться того, чтобы убрать с территории лечебного учреждения ритуальную фирму. Её специфические услуги сказываются, как минимум, на морально-психологическом состоянии больных. Представьте: лежат люди в палатах со своими болячками, подчас очень серьезными, а тут душераздирающая траурная музыка, плач, венки, под окнами несут гроб с покойником. И так чуть ли не каждый день! Согласитесь, это давит на психику пациентов и выздоровлению такое соседство уж точно не способствует. Считаю, что ритуальные залы по всему городу нужно вывести за пределы больниц, ведь больница создана для лечения, а не для отправления похоронных обрядов.

Что касается образования, здесь тоже непочатый край работы. С приходом нынешнего начальника отраслевого управления Анны Лычко сделано много, видно, что у человека есть желание работать, налажено взаимопонимание с депутатским корпусом, а для мэрии в целом забота о подрастающем поколении была и остается одним из наиважнейших приоритетов.

В будущем году нам нужно приступать к строительству детского сада в микрорайоне Северный, проектно-сметная документация уже разработана. Также подходит к логическому завершению эпопея с детским садом №15 в Ингульском районе. Напомню, он был ведомственным, много лет назад попал в частные руки, и здание детсада хотели переделать под реализацию какого-то бизнес-проекта. Но дело не пошло, и оно стояло заброшенным. А в микрорайоне сотни детей не могут попасть в сады из-за катастрофической нехватки мест! Закончилось тем, что накануне нынешнего года сад был выкуплен в собственность городской общины. Далее город выделил деньги на проект, он уже разработан и должен пройти экспертизу. Теперь в бюджет следующего года нужно закладывать реконструкцию детского сада, готовность которого в настоящий момент оценивается в 70%. Могли бы разработать проект и раньше, если бы не пристальное внимание к саду со стороны правоохранителей. Дважды они проводили тщательные проверки, экспертизы, опрашивали чиновников, руководство города и меня, как инициатора возрождения детсада, расположенного на моем избирательном округе. Пришлось ходить, давать объяснения. Слуги закона проявили невероятную дотошность, но нарушений и злоупотреблений не нашли. По одной простой причине: их просто не было!

Помимо этого в Ингульском районе будут восстановлены еще два детских сада. находящихся в аварийном состоянии, и сейчас закрытых. Как минимум один из них придется полностью разобрать и потом построить с нуля. Итого в обозримой перспективе в городе заработают четыре детских сада, три из них - в Ингульском районе. А это сотни дополнительных мест для дошколят, родители которых пока не могут решить проблему с устройством в детсады. Больше того, если всё сложится удачно, детсад №15 может заработать уже к концу будущего года. Будем на это надеяться.

Нужно продолжать программу термосанации учреждений образования. Еще одна, не столь очевидная, но на самом деле крайне актуальная проблема – обновление в садах и школах кухонного оборудования, которое повсеместно эксплуатируется еще с советских времен. Детям нужны современные кухни и столовые, такие, например, как в школе-интернате №4. Его директор Анжела Гурина смогла провести модернизацию, обеспечить пищеблок современным оборудованием, умело используя деньги бюджета, меценатов и даже привлекая гранты. Считаю, что так должно быть везде.

В рамках обновления менеджмента коммунальных предприятий в последние годы произошла ротация руководства, пришли энергичные, деятельные люди. И позитивные перемены не заставили себя ждать. В качестве примера могу привести директора ГКП "Николаевводоканла" Бориса Дуденко. Мы видим, как с его приходом начались ремонты и развитие водопроводных сетей, модернизация канализационных коллекторов, к которым десятилетиями не могли подступиться, из-за чего они пришли в аварийное состояние. Есть качество, есть результат и перспектива.

Благодаря грамотной политике городских властей, постепенно обновляется коммунальный пассажирский транспорт. Впервые за много лет вышли на дороги городские муниципальные автобусы. Как мы помним, раньше городскими пассажирскими перевозками занималось государственное АТП-14827, но его приватизировали и полностью угробили еще в начале 2000-х гг. Теперь мы создали свое, городское коммунальное автобусное предприятие, укомплектовали его современными белорусскими автобусами. На подходе 60 новых троллейбусов, включая машины с автономным ходом, которые можно запустить не только до завода "Океан", но и в Варваровку, в Ракетное Урочище и другие отдаленные микрорайоны. Уже завершается монтаж контактной сети кольцевой троллейбусной линии вокруг Намыва, установлены остановочные павильоны.

Правда, и здесь есть своя ложка дегтя. На мой взгляд, откровенно недорабатывает администрация "Николаевоблтеплоэнерго", которое в прошлом году стало городским предприятием. Потребители задолжали им добрую сотню миллионов гривен, но вместо того, чтобы вести работу по взысканию долгов, представители предприятия постоянно ходят в горсовет с протянутой рукой: дайте, дайте, дайте! Тариф убыточен, его сложно пересматривать из-за позиции киевских чиновников? Да, это так. Но ведь и у водоканала тариф тоже постоянно "провисает" в зону убыточности. Однако там долгов по зарплате нет, предприятие стабильно работает, модернизируется, развивается. Думаю, руководству облтеплоэнерго нужно поучиться у менеджеров водоканала, как правильно и эффективно работать. Да, горсовет готов дать облтеплоэнерго определенный стартовый капитал для развития. Но бесконечно доить городской бюджет – это неприемлемо!

Мы постоянно выделяем деньги для "Николаевоблтеплоэнерго" и "Николаевэлектротранса". И тут, откуда не возьмись, появился еще и городской зоопарк. Его директор Владимир Топчий, человек далеко не глупый, увидел, как другие коммунальные предприятия и учреждения постоянно "выцыганивают" деньги из бюджета, и, видимо, решил: а чем мы хуже? И тоже ринулся просить бюджетные средства.

Лично я убежден, что Николаевский зоопарк должен зарабатывать самостоятельно, и не только взимая плату за осмотр экспозиции. Ведь есть еще дополнительные услуги, торговые точки, автостоянка и многое другое. Наверное, нет такого крупного зоопарка в Европе, где не бывал бы В.Топчий. Так изучайте их опыт, перенимайте лучшее. В конце концов, и у нас есть яркие примеры прибыльных частных зоопарков. Взять тот же парк львов "Тайган" в Крыму (там, правда, после аннексии полуострова хозяина "загрызли", но не звери, а чиновники, однако это тема отдельного разговора) или зоопарк "XII месяцев" в Вышгородском районе Киевской области, куда посетители съезжаются со всей Украины, в том числе из Николаева. Вот и учитесь у них, как зарабатывать, вместо того, чтобы писать в "Фейсбуке" что депутат горсовета хотел к вам попасть бесплатно. Депутаты не только имеют такое право, но и обязаны это делать, чтобы своими глазами видеть, на что они выделяют городские деньги, и как эти деньги используются.

Зоопарк не должен быть убыточным и дотироваться из бюджета. Зарабатывать можно, было бы желание. Мы ведь и так освободили их от платы за землю, периодически помогаем. Но приоритет для бюджета - не финансирование зверей, а школы и детские сады, больницы и амбулатории, коммунальная инфраструктура, наконец, содержание аппарата управления. Правда, по последней позиции тоже есть серьезные вопросы: мы пытались оптимизировать схему управления городом, а в результате только раздули штаты и постоянно ищем дополнительные помещения для чиновников. Пришло время умерить их аппетиты, а приоритет в финансировании, повторюсь, отдать медицине и образованию.

Люди хотели перемен во власти, сегодня эти перемены происходят, мы видим их. Но закон о местном самоуправлении, децентрализацию никто не отменял. Ну не приедет к нам президент ремонтировать крышу, кормить зверей или латать теплотрассу! Да, в вещах стратегических – мосты, трассы общенационального значения – мы вправе ждать помощи от Киева. Но и свои обязанности органы местного самоуправления должны исполнять.

У новой власти есть ошибки, перекосы, например попытка тотального внедрения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Но с другой стороны тот же малый и средний бизнес благодарен власти за то, что на ближайшие два года запрещены (за редким исключением) проверки со стороны государственных контролирующих структур.

Не мелкий бизнес нужно контролировать, а огромные корпорации, принадлежащие олигархам. Вот, скажем, через город идет огромный поток экспорта сельхозпродуктов, развиваются порты и терминалы. А что с этого имеет городская община? Практически ничего, за исключением разбитых дорог и аварийных мостов. В то же время малый и средний бизнес кормит огромное количество людей, что особенно важно для Николаева, где большинство промышленных предприятий, крупных заводов, давно свернули свою деятельность.

Надеюсь, что при рассмотрении городского бюджета-2020 депутатский корпус согласится с обозначенными приоритетами – необходимостью финансирования образования и здравоохранения. Образование и здоровье — главное для человека. От того, как учатся наши дети, зависит будущее города и страны. А что касается болезней, от них никто не застрахован. Если мы заболеем, то ищем хорошего врача, хорошую клинику. Нам нужно сделать так, чтобы все николаевские медучреждения были в одинаковой степени хороши, и предоставляли людям доступные услуги высочайшего качества. Тогда и жизнь наша станет лучше.

Анатолий Дюмин,

Почетный гражданин г. Николаева,

депутат Николаевского городского совета,

член Национального союза журналистов Украины

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Анатолий Дюмин

Депутат Николаевского городского совета, член депутатской группы "Оппозиционная платформа - За життя"

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