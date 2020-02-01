Очередной «облом» или как действительно изменить Николаев

Красивый южный город Николаев с талантливыми Горожанами, что прославил свое имя своими кораблями, героями и музыкантами!

Опять в головах Горожан смута от невыполненных обещаний и некомпетентности мэров и чиновников им назначаемых!

Не надо изобретать велосипед и мучиться ночами на кухне или в фейсбуке, как вернуть Славу и благополучие.

Давно есть такой способ апробированный веками: Магдебурское право для городов и НАРОДОВЛАДЬЕ для всех украинцев, которое нам обещал ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ законом бывший любимый артист, а ныне гарант наших прав и свобод!

Мы, Горожане и избиратели, должны иметь ПРАВО избирать не зеленную, ничего в жизни не совершавшую личность, а знающих и профессиональных людей. Право достоверно знать, куда идут НАШИ гроши из городского бюджета, на какие нужды и САМИМ определять первоочередность НАШИХ проблем! И отзывать, кто не правился или проворовался, ДОСРОЧНО!

Депутатам горсовета Николаева понадобилось 2 года форумов мэра на канадские гроши ( сам там был и писал со всеми свои предложения) и заграничных путешествий его на учебу, чтобы по процедуре народовладья отправить мэра Сенкевича обратно к железкам, подальше от людей.

Общественному движению «ГОРОЖАНИН» на третий год мэрства Сенкевича пришлось выводить Горожан на митинги на Соборной, пикеты и Марши и идти в суд, чтобы умерить его аппетиты с «двойными платежками» ( у Влады манечка по два раза нас обирать, как сейчас у гаранта Зе с газом) его компании»Мисто для его людей»

Магдебурское ПРАВО и закон Украины «О народовладье» нужены нам Горожанам и Украинцам, чтобы каждый год влиять на решение нашего горсовета и мэра, каждые 2 (два) года проводить опрос с обязательным выполнением на соответствие решений мэров, министров и депутатов. Иначе они будут продолжать строить «серые площади» с двойным откатом, определять себе оклады выше президента США и принимать законы о продаже Земли и ликвидации выходных, отпусков и увольнения по желанию левой ноги босса.

Организуемся в КАЖДОМ многоэтажном доме и на каждой улице. Узнаем своих соседей, кто небайдужий и кто не продаст интересы дома и района ( это непросто, но надо) за подачку от подрядчика или застройщика и поддерживаем друг друга в беде!

При этом создаем среду для уважения предпринимательства и создания рабочих мест и производства!

Беда настала, ибо продают нашу собаку для оплаты нашего же газа Фирташу, отдают наш очередной николаевский порт арабам , как китайцам уже отдали прежние под золотое масло и зерно, готовят нам рабство 6-ти дневной недели и 12 часового рабочего дня без семьи и здоровья!

И главное отправляем в отставку некомпетентных и продавших совесть всяким НГЗ и корпорациям мэров, министров и даже любимого артиста, что в лучшем случае, замахнулся на ему неподъемное!

Пишите в личку и группу в фейсбуке. Присылайте фамилии достойных и стойких Горожан.

И будет нам Слава, достойное жилье с удобными коммуникациями и безопасностью без поножовщины (ужас у нас новостях) на улицах и уважение к семье и Николаеву!