Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2021

Десятий рік поспіль, з нагоди Дня прав людини відбулось вручення відзнак «Юрист року Миколаївщини». Програма заснована у 2012 р. ГО «Союз юристів Миколаївщини» за підтримки Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції.

Свої привітання лауреатам надіслали Голова Верховного Суду Всеволод Князєв, міністр юстиції України Денис Малюська, керівник Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції Тимофій Дудін.

Вручення нагород відбулося в сесійній залі Миколаївської обласної ради.

Відкрив ювілейний захід голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, який вручив нагороду Долина Юлії Олегівні завідувачу сектору юридичного забезпечення в Управлінні Держпраці у Миколаївській області.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва привітала лауреатів і вручила нагороди в номінації Юрист органів місцевого самоврядування Спасенко Людмилі Іванівні, головному спеціалісту-юрисконсульту Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради та в номінації юрист -правозахисник Порхун Віталій Михайлович начальник відділу “Первомайського бюро правової допомоги” Вознесенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Виступили голова Миколаївського апеляційного суду Микола Міняйло, перший заступник Голови Миколаївської обласної державної адміністрації Георгій Решетілов, голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва, голова Корабельного районного суду Яна Чернявська, в.о. начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Роман Возняк, Голова ради відзнаки Юрист року Миколаївщини заслужений юрист України Сергій Шаталюк, Голова ради адвокатів Миколаївської області В’ячеслав Антипченко та заступник Дмитро Барановський, Голова Союзу юристів Миколаївщини Максим Коваль, в.о. начальника слідчого управління ГУНП, Яворський Геннадій, начальник слідчого відділу ТУ ДБР Костюченко Олексій, заступник військового комісару Віктор Мамчур, в.о. начальника ГУ ДПС Купчишина Ольга, ректор НУК ім. Адмірала Макарова Євгеній Трушляков та проректор Олег Дубінський, ректор Чорноморського національного університету ім. П.Могили Леонід Клименко, директор Миколаївського інституту права Богдан Фасій, генеральний продюсер ТАК ТВ Гліб Головченко, суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Мельник Олександр які зазначили важливість цієї нагороди для Миколаївської області.

Це програма яка покращує імідж області, сприяє зміцненню зв’язків між юристами державного і громадського секторів, органів місцевого самоврядування.

«Юрист року Миколаївщини» – засіб для визнання заслуг висококваліфікованих юристів перед Миколаївщиною, популяризації професії юриста, відзначення засобів масової інформації за вагомий внесок в розвиток правової культури суспільства, підвищення рівня довіри громадян до спеціалістів правової сфери. Це перший та єдиний регіональний проект в Україні, який об’єднав юристів державної сфери, громадського та приватного секторів.

У 2012 р. створена Рада відзнаки, до якої увійшли представники Миколаївської ОДА, Миколаївської міської ради, Прокуратури Миколаївської області, УСБУ, ГУНП в Миколаївській області, ГУ Державної податкової служби України в Миколаївській області, Апеляційного суду Миколаївської області, Миколаївського окружного адміністративного суду, Господарського суду Миколаївської області, ЗМІ, МОГО «Миколаївський прес-клуб», громадських організацій.

За десять років на відзнаку було номіновано більше 500 осіб, 164 з яких стали лауреатами відзнаки. Відзначені юристи з Миколаєва, Первомайська, Вознесенська, Баштанки, Снігурівки, Нового Бугу, Южноукраїнська.

Значну підтримку в програмі здійснювала Рада адвокатів Миколаївської області, ЧНУ ім. П.Могили, НУК ім. адмірала Макарова, Миколаївський інститут права НУ “Одеська юридична академія”.

Також вручені медалі в наступних номінаціях: