Почему на «Преступности.НЕТ» не будет комментариев

Фотоиллюстрация Смотрю, что и как комментируют на нашей Facebook-странице Преступности.НЕТ, и понимаю, что в 2014 году мы приняли очень правильное решение и отключили комментарии на сайте.

Что бы ты не написал, какой бы позитивной не была новость, всегда найдутся те, кто придет и покажет свое «Фе». И вот это «фе» читают те, кто не может сформировать отношение к ситуации самостоятельно. И тоже начинают смотреть на событие, как на «фе».

А те, кто может адекватно объяснить, уже не пытаются это делать, потому что не хотят неоправданной критики с элементами говна.

Отсутствие толерантности, уважения к чужому мнению, озлобленность. Причин такого поведения может быть много, но итог всегда один.

К слову, именно по этой причине и сам Фб превратился в настолько токсичную сеть, что если бы не работа, думаю, либо удалил профиль, либо свел количество «друзей» до реального числа друзей.