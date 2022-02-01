Війна! Треба вистояти!!!

Підписання Путіним Указів № 71 та № 72 про визнання т.з. Донецької та Луганської Народних Республік, а також ратифікованих договорів про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу з ними - прямий акт агресії проти України! Не з цього почалося, але завіса, як облуда, спала навіть для скептиків.

Вщент зруйнована міжнародна система безпеки. На Мінських домовленостях поставлена величезна крапка. Легалізовано більш ніж 800 тисяч російських паспортів протиправно виданих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Світ став іншим! Дипломати еРеФії, як щури, тікали з України. Весь світ ввів санкції проти одіозних кишенькових путіністів і пропагандонів Кремля на кшталт Соловьйова. Путіну після всього скоєного вистачає нахабства і цинізму вимагати визнання за Росією Криму і демілітаризації України.

Наступні 10 років Росія буде переконувати всю планету у тому, що визнання т.з. Народних Республік відбулось у відповідності до міжнародного права та інституціональних настанов ООН. Дехто з Заходу знову сяде з Путіним розмовляти на цю тему, стане, даруйте, споживати подібне інформаційне "гівно" та банально закликати до політико-дипломатичного врегулювання "спору". Не розуміючи, що мирне врегулювання через введення штатних збройних сил РФ на суверенну територію сусідньої держави! - бісівство і руйнація всієї безпекової архітектури світу, яких післявоєнна історія ще не знала!

Ну що поробиш? Безкарність домінує не тільки в нашій унікальній країні, але і в усьому світі.

Знаємо, що заднім числом ми всі розумні. Я б про це не нагадував, якби рік-два роки тому дійсно розумні люди не волали у весь голос про те, що поки "ихтамнет" слід сміливо атакувати Донецьк та Луганськ й відновлювати кордони української держави. Це зробили хорвати у свій час по відношенню до Сербської країни. До речі, Росія не довго обурювалась з цього приводу.

Були також заклики про введення миротворчих "голубих касок" ООН, що теж дієво і що теж не відбулось!

Зараз - пізно! Залишається кусати лікті за невивчений урок історії.

.... но це було вчора! Сьогодні ми отрималу війну в самій що ні є гарячій стадії! Путін не збирається зупинятися.

З ранку обстріляні ракетними ударами військові і не тільки аеродроми по всій України. Луганська і Донецька області палають в огні! Повномасштабна війна. Зранку введено війсковий стан.

Як не крути, ми один на один з ворогом! Країну захищати виключно нам.

З нами світова спільнота. Вірю, але ... розмови, розмови, розмови .... як це втомлювало останні пів-року.

Добре, подивимось як обіцянки будуть виглядати у найближчі два-три дні, які стануть вирішальними. Дуже сподіваюся на більш конкретну допомогу, на пекельні санкції (якими війну не виграти) і на створення антипутинської коаліції!

А ще більше сподіваюсь на нашу власну лють і злість! На нашу армію, на всіх нас! Попереду великі випробування!

Наразі ворог буде перти на Херсон. Можливо, через кілька годин, або завтра-післязавтра буде на території нашої області.

Скільки я "гавкав" про систему обласної Територіальної оборони, натомість її тільки щойно почали розбудовувати. Влада начебто чула, але ... з запізненням.

Наразі країна потребує єдності і адекватності! Над цим потрібно продовжувати наполегливо працювати. Під час війни, за день до розстрілу українська нація здатна і зобов'язана об'єднатися під жовто-блакитним прапором! Конче необхідно згуртуватись і вистояти! Час буквально "збирати каміння" всередині української спільноти і політикума! До цього закликаю! Як далі буде - покаже час.

Також звертаюсь до голови обласної ради пані Замазєєвої з закликом терміново скликати екстрене засідання Миколаївської обласної ради. Депутати - не є армією. Проте якщо ми закликаємо населення до спротиву і в якійсь мірі до спокою, то перш за все ми, депутати, маємо бути на місцях и люди мають це бачити!