Протянем руку помощи людям!

С началом боевых действий, в Николаеве, как и по всей Украине, наступили сложные времена. Сама жизнь заставляет людей сплотиться ради преодоления общих трудностей. Пока одни защищают Родину, другие работают и живут в тылу. Многие николаевцы уехали в эвакуацию подальше от бомбежек, обстрелов и прочих ужасов войны. Но большинство осталось. Осталось много женщин с детьми, стариков, тяжелобольных людей. И сегодня им как никогда им нужна наша помощь.

Да, есть определенные проблемы со снабжением продуктами и медикаментами, поскольку серьезно нарушены традиционные схемы и пути снабжения города, да, выросли цены. Тем не менее, в городских магазинах есть набор минимально необходимых продуктов, работают городские аптеки, коммунальные предприятия, общественный транспорт, медицинские учреждения, спасатели, решаются вопросы с подачей электроэнергии, газа, воды и отопления, работает связь.

И все-таки мы должны понимать, что не все люди могут пойти в магазин, в аптеку, и купить себе самое необходимое. Есть инвалиды, которым не всегда могут помочь близкие и социальные службы, есть малообеспеченные, которым элементарно не хватает денег на пропитание, есть матери-одиночки, не сумевшие вывезти своих детей из подвергаемого обстрелам города, многодетные семьи.

Одним словом, есть много людей, которые нуждаются в нашей помощи.

С первого дня войны предприятия, учредителем которых я являюсь, активно помогают особо нуждающимся николаецам — жителям города и области. Но, к сожалению, наши возможности ограничены, и наша помощь — это только капля в море, в море людских бедствий и страданий.

В это тяжелое время хочу обратиться ко всем предпринимателям, к представителям малого и среднего бизнеса.

Я, как никто другой, прекрасно понимаю переживаемые вами огромные трудности в такой непростой период нашей общей истории. Понимаю, что нормальное ведение бизнеса нарушено, закрылись многие торговые точки, заведения сферы услуг, из-за боев и обстрелов, в том числе и на территории Николаевщины, нарушена логистика, многие ушли на фронт или находятся в эвакуации.

Но жизнь продолжается! Мы не должны забывать о страждущих, об особо нуждающихся николаевцах. Поэтому я предлагаю всем желающим: руководителям предприятий, предпринимателям, фермерам - людям и обеспеченным, и со сравнительно скромным достатком - подключиться к нашей общей благотворительной деятельности. Мы с радостью примем от вас любые продукты, рассортируем их, упакуем и передадим нуждающимся. Мы составляем списки самых обездоленных — больных людей, неспособных передвигаться самостоятельно, инвалидов І и ІІ группы, престарелых, - всех тех, кто нуждается в благотворительной поддержке, человеческой помощи и сострадании.

Поверьте, что ни одна копейка, ни одна гривна не будет истрачена зря. Мой трудовой коллектив готов подробно отчитаться о размерах оказываемой помощи и о её получателях. Мы гарантируем адресную доставку продуктов не кому попало, а только самым нуждающимся нашим согражданам и намерены публично освещать свой каждый шаг.

«Все заслуживают нашей помощи, все созданы для того, чтобы любить и быть любимыми, - сказала однажды известная всему миру мать Тереза. - Милосердие – это огромная сила, связывающая и объединяющая людей. Милосердие сближает сильней кровного родства и дружбы. Только милосердие может искренне восхищаться каждым живым существом только потому, что оно – дело рук Создателя».

Так давайте же будем милосердными по отношению к ближним! Давайте объединятся! И чтобы не говорили злые языки, будем просто заботиться об обездоленных людях: каждый прожитый день, каждый час.

Продукты для оказания благотворительной помощи вы можете доставлять в ресторан «Горожанин» по адресу г. Николаев, ул. 28-й Армии, 9а. Предварительно просьба связаться с моими помощниками по телефону 55-70-73.

И будьте абсолютно уверены в том, что всю переданную вами благотворительную помощь мы доставим строго по назначению!