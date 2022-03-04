Уроки ненависти

До полномасштабной войны со стороны рф я была за границей единожды. Всей семьей мы побывали в польском Гданьске. В этом городе, с которого началась Вторая мировая война, есть огромный музей, рассказывающий об этой одной из самых больших трагедий человечества.

Музей Второй мировой войны для меня запомнился тем, что все его экспозиции отзывались глубочайшими эмоциями. В каждом зале были не просто экспонаты, а кусочки ужасной истории прошлого столетия. Тогда, менее полугода назад, пройдя через все экспозиции музея, выйдя на разрушенную улицу ранее мирного Гданська, я и подумать не могла, что подобное может повториться в моей родной стране. Ведь в моей голове билась только одна мысль: «Боже, не позволь, чтобы это повторилось снова».

В холле музея, с мужем, почти в унисон произнесли фразу: «Всем, кто приходит к власти остро необходимо посетить этот музей, чтобы и мысли не было о том, чтобы мир пережил аналогичное вновь». А через несколько дней после этого, в польском зоопарке к нам пристала женщина из Новосибирска. После вопроса о том, который час, мы плавно перешли к вопросу: «А правда, что в Украине живут нацисты?». Естественно, эта женщина, которая приехала в Польшу к мужу, который там трудился, осудила экспозиции музея Второй мировой войны, в котором она тоже была, потому что как же так, что ссср в нем изображен оккупантом, а не освободителем.

Разговор с той женщиной долгое время не выходил из головы. Я никак не могла понять, как женщина, имеющая, по ее словам, высшее образование может верить тому, что противоречит историческим фактам. Тогда это казалось смешным, что она доказывала, что Москва возникла раньше Киевской Руси и говорила что-то наподобие того, что все украинцы - нацисты и «едят младенцев».

Сейчас же, слушая перехваты разговоров российских солдат с их матерями, становится страшно. Появляется отчетливое понимание, что история с тем, как придуманная информация становится оружием массового поражения, повторяется вновь.

В музее, с которого я начала свой рассказ, первые залы посвящены рассказу о том, что предшествовало войне. В разрезе стран показано, как пропаганда ненависти к еврейскому народу пронизала общество на всех уровнях: детские книги, новогодние игрушки, упаковки с едой…

Изо дня в день, аналогичное продолжается в современной россии. Например, детям рф показывают вот такие мультики:

И проводят уроки «патриотического воспитания», аудиозапись одного из таких опубликовала российский журналист и экс-ведущий телеканала «Дождь» Мария Борзунова.

«Уроки о «спецоперациях» случаются во многих российских школах. Темы, которые должны говорить со школой, встречаются так: «Герои нашего времени», «Братство народов», «Взрослые разговорники о мире». Мне прислали аудиозапись такого урока в одной из школ Красноярска. Аудиозапись урока длится больше двадцати минут, ее можно послушать ТУТ полностью», - пишет автор статьи об уроках о «спецоперации» в Украине.

Параллельно с этим, сейчас в рф повсеместно работают организации, которые сводят на нет ту правдивую информацию о войне, которая все же просачивается в оккупированные пропагандой разумы россиян. О том, как это работает, можно прочитать в статье еще одной российской журналистки Ксении Клочковой.

Но самые большие уроки ненависти, к огромному сожалению, проходят на всей территории объятой огнем Украины. С каждой воздушной тревогой, с каждой ракетой, сообщением о смерти мирных жителей и украинцев, которые защищают нашу землю. Эти уроки, такие болезненные, такие страшные и не укладывающиеся в сознании. Уроки, которые вызывают полное неприятие, осуждение ненависть. И как сильнейший противовес – любовь. Любовь, восхищение, восторг от каждого украинца, который делает все от него возможное, чтобы приблизить победу. Победу, которая у нас уже есть, потому что сегодня каждый украинец знает, кто его герой и гордится тем, что он украинец.

Очень срезонировали слова Президента Украины Владимира Зеленского, который во вчерашней своей речи сказал:

«Мы говорили на русском языке, потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. Теперь вы – российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете всё, чтобы наши люди сами уходили от русского языка, потому что русский язык будет ассоциироваться только с вами, с этими взрывами и убийствами, с вашими преступлениями [...] Русский язык всегда был частью повседневной жизни, как и украинский, на востоке нашего государства, там, где сегодня вы превращайте мирные города в руины. Россия сама делает всё, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете за одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики».

С этим невозможно поспорить. Как жаль, что многим из нас, чтобы понять и осознать сущность «русского мира» понадобились эти уроки ненависти.