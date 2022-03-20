Что будет дальше!?

Разговор с самим собой.

— И что же нас ждет?

— Завтра или вообще?

— Завтра.

— Завтра? Надеюсь, мы будем живы.

— А вообще? Через год, пять, десять лет?

— Разве кто-то может сейчас ответить на этот вопрос? Я не знаю, но верю…

— В нашу Победу?

— Мы уже победили! Это как борьба с болезнью, как только ты начал процесс лечения, начинается выздоровление.

— Но болезни бывают смертельные!

— Бывают. Но даже смертельную болезнь можно победить. В нашем случае так и будет.

— Наверное для этого мало хороших врачей и лучшего оборудования?

— Конечно. Нужно верить. Вера творит чудеса!

— Ты веришь?

— Абсолютно! Я верю, что единение Украинцев способно на многое. За нами правда! И это надо сохранить и удержать навсегда. В этом наша сила и возможность построить сильное, независимое и демократическое государство.

— А разве мы не были такими?

— Сложный вопрос… Мы точно к этому стремились. Мне кажется, такое страшное испытание как раз и утвердит это наше стремление. И закрепит его. Всё зависит от нас.

— Что для этого надо?

— Все очень просто – сохранить единство людей после войны. Уважать друг друга и забыть о навязанных, надуманных нарративах политиканов.

— А война закончится?

— Конечно.

— Нашей победой?

— Говорю же: мы уже победили!

— Тяжело, когда понимаешь сколько людей погибло.

— Больно! Очень больно, особенно когда видишь, как убивают детей, уничтожают целые города. Это настоящий геноцид рф против Украины. Весь мир это понимает и поддерживает нас в защите своей родной земли.

— Вроде всё понятно, но что же будет дальше?

— Добро всегда побеждает зло! Мы отстроим нашу страну. Украина сегодня меняет мир и мир обязательно будет в Украине!

— У нас хватит сил?

— Дело не в силе, а в возможностях. Украина на пороге огромных возможностей, и, если мы будем смотреть только вперед и двигаться к нашей цели, мы станем европейской столицей свободы, благополучия и великих людей! Быть добру!