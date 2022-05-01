Під час війни не забувайте про коханих

Іноді мені пишуть в приват. Про складні рецепти Man for man cooking. Чоловікам треба - простіше.

Сподіваюсь, ваш ранок починається з кави, яку ви приносите в постіль коханій жінці. Хто не вміє заварювати свіжу каву в «турці» чи італійському «гейзері» (найбільш поширені залізні кавоварки), насипає у філіжанку розчинну каву, заливає окріп та згущене молоко.

До ранкової кави можна додати макаруни, НЕ МАКАРОНИ, і не по-флотськи :) Я роблю їх самостійно. Проте цей виріб не належить до страв швидкого приготування. Тому виготовлюю macarons ввечері, ставлю на ніч до холодильника. Потім вони виглядають ось так.

Ви можете вчинити простіше — придбати їх ввечері в супермаркеті та приховати до ранку.

Переходжу до найпростішого та найшвидшого продукування обіду.

Картопляне порошкове пюре заливаєте окропом, якісно перемішуєте та викладаєте з допомогою круглої, залізної форми. Прикрашаєте петрушкою. Двійко відбивних смажите з курячого філе, отриманого в якості гуманітарної допомоги. Кілька дольок яблука підсмажуєте разом з карамелізованою (з допомогою цукру) половиною цибулини. Білі та червоні плями – сліди майонезу й кетчупу. Можете ними написати на тарілці ім’я вашої обраниці чи намалювати на тарілці щось романтичне.

До зазначеного обіду додаєте напій: сік або сухе вино, придбане в суботу чи неділю.

Як бачите, в меню немає жодного екзотичного складника. Усі продукти подаються в будь-якому супермаркеті. Потіште власних жінок!