Краш-тест для котиків

Є така царина суспільної співпраці, як public relations, більше відомий за абревіатурою PR. Отже, ПіАр – це набір знань та інструментів, які дозволяють в наш час розвитку соціальних медіа, досягти високого рівня або особистої популярності, або пізнаваності того чи іншого бренду.

За останні десять років в соціальних мережах Facebook, Instagram, Tik-Tok та Telegram відпрацьовані основні напрямки такої інформаційної роботи. Вміле використання інформації від популяризації до медіа-кілерства дозволяє в суспільній площині як народити унікального лідера з нічого, так і знищити репутацію найреспектабільної суспільно-впізнаваної людини.

Тут не буде лекції, як використовувати інформаційні інструменти і будувати стратегії. Для такого коучінгу в нас є освітній ХАБ «ЕКО Березань», де про всі премудрості такої роботи Вам розкажуть наші фахівці.

Я ж Вам хочу розповісти про наші тенденції.

Згідно цього PR-інструментарію, будь хто з Вас може провести соціальний експеримент: знайти в Гуглі наймилішу кішечку, під фоточкою побажати усім добра і порахувати кількість «лайків», «сердечок» та «обнімашок». Наступним постом розмістити реальну фотку смітника і кинутого мимо кульочку і підписати: «насмітив – хрюкни!». І знову зібрати приголомшливу кількість таких же «лайків». Тобто використати позитивну чи негативну емоцію.

З іншого боку Ви ж розмістить цитату з Євангелія чи Корану, не підписуючи її. Без картинок і емоцій. І подивіться на реакцію! Вона буде майже нульовою. Чому? Тому, що алгоритми соціальних мереж налаштовують нас на пасивний перегляд гарних картинок, без серйозного акцептування.

І тут я сам собі заперечу, бо Ви ж читаєте мене. При цьому, всі ці великі тексти від мене, які Ви бачите останнім часом, геть позбавлені емоційних меседжів, яскравих ілюстрацій і селфі-манії.

Не дуже багато «лайків»? Ну і добре! Бо я готовий потиснути руку кожному, хто мене принаймні зрозумів, не обов’язково розділив викладені погляди. Ми формуємо команду критично-мислячих громадян, а не шанувальників котиків, вигаданих цитат з «життєвою мудрістю», катренів Нострадамуса чи рубаїв Омара Хайяма… А це не так цікаво.

А тепер подивимось в інший бік. Два з половиною роки тому ми вибрали Президента-котика. Більшість голосувала за саме цього голову держави тільки тому, що він «котик», «бубочка» чи хтось там ще. Він сипав цитатами з серіалу «Слуга народу» з такими ж «життєвими мудрощами»… І ми очікували такого собі універсально-любимого всіма керівника держави, не задумуючись над тим, що ця людина має витримати найважчий посадовий краш-тест, нести величезну відповідальність і бути щосекунди підзвітним кожному українцю, незалежно чи голосував той конкретно за цього «котика»... І це не лише наша проблема. Можемо згадати приклад Дональда Трампа чи ще якогось фріка з екрана-монітора, який має дуже умовне співвідношення з реальною людиною і тим більше не є успішним менеджером державного масштабу.

Або класичне знайомство на відповідних сайтах. Ти бачиш майже оголених леді з ідеальним описанням. І лише після «розвірту», тобто живого знайомства, розумієш, наскільки велика різниця між віртуальним образом і реальністю.

Отже ми не маємо чекати від котиків відповідальності, а від напівоголених «богинь» смачного борщу або гарного співбесідника…

Спеціалісти-інформаційники називають розуміння цієї різниці «інформаційною гігієною». Вони не вірять пропагандистам, посмішковим селфі і образам успішної людини. Вони аналізують причинно-наслідкові зв’язки, бо за кожним таким образом стоїть певний прорахований до дрібниць стратегічний проєкт.

І, якщо Ви дочитали до цих рядків – то Вам про це пояснювати не треба. Ви прекрасно самі все розумієте. Мова про інше. Я дійсно вірю в те, що в конкретній Березанці, Миколаївщині, півдні України і в самій державі ми можемо створити групу розумних людей для втілення громадянсько-важливих проектів.

Тому тут не буде котиків і бубочок. Як і не буде персональної релігії. Це колективний проєкт нас з Вами.

Разом – до Перемоги!