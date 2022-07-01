Чи могли смерті Потьомкіна, Фалеєва бути масонськими вироками

В тому, що Г. Потьомкін (1739/1791) був у вересні 1791 року отруєний і саме тому згодом помер, попри відмінний попередній стан фізичного здоров’я, не сумнівається ніхто. Зрештою, після закінчення війни та визволення Херсона від російських окупантів можна з його могили вилучити кістки, зробити спектральний аналіз та відповісти, якою речовиною був отруєний Гершвін Потємскій/Грицько Нечоса/Князь Потьомкін Таврійський. Балачки про тогочасну низьку тривалість життя, як основну причину смерті Григорія в 52 роки, залишаються пустими дурницями. Адже його сучасники прожили значно більше. Катерина ІІ (1729/1796), з котрою Г. Потьомкін потаємно вінчався в 1764 році, народивши 2 дітей, перехворівши важкими венеричними хворобами, прожила 67 років. Остання коханка князя, графиня Олександра Браницька (1754/1838) – 84 роки. А імовірний замовник вбивства Григорія Потьомкіна, її чоловік Францішек Браницький (1730/1819) взагалі дожив до 89-річчя.

Залишилось відкритим питання: хто замовив вбивство Г. Потьомкіна? Українські козаки, котрих Грицько Нечоса не раз підступно зраджував? Актуальні коханці Катерини ІІ, що мріли по вінчання з царицею, яке було неможливим, поки є живий потаємний чоловік – Григорій, церковний шлюб з котрим не розірвано?

Я схиляюсь до думки про найбільш вірогідного замовника – законного чоловіка коханки, так званої племінниці князя Олександри Браницької, найбагатшої людини тогочасної Польщі, коронного гетьмана Франца Браницького, якому його шляхетний гонор не дозволяв терпіти публічні насмішки з приводу дружини в якості багатолітньої коханки власного дяді Григорія.

Одначе, деякі ФБ – друзі переконані, що і Г. Потьомкіна в 1791 році, і М. Фалеєва (його підлеглого та найближчого друга, що ніколи не цікавився представницями жіночої статі) в 1792 році отруїли масони. Позаяк спочатку обоє раптово, нереально стрімко піднялись соціальними сходами з провінційної бідності сільського неосвіченого вічно п’яного дворянства до найвищих, найбагатших посад в російській імперії. А потім вони повірили у власну геніальність, всевладність тогочасного олігархату та почали відмовлятись виконувати накази великого магістра ордену.

Масони ніколи й нікому не вибачали зрад, що були природнім середовищем існування росіян. Обоє, Гриша та Миша, перед смертю сказали останні слова: «Пробачте мені, друзі, товариші, за все». До речі, те саме (слово в слово) помираючи сказав сучасний український масон, етнічний єврей Євген Кушнарьов. Себто, усі загиблі знали, що їхня смерть - вирок від масонів. І знали про власну вину, порушення клятви, яку вони давали. В тексті присяги є слова про згоду на смертний вирок у разі порушення клятви масона.

Про масонів, появу лож, їхню безпосередню участь у Великій французькій революції (1789/1794), проголошенні незалежності США в 1776 році та ухваленні американської Конституції в 1787 році – подіях, що змінили світ, написано чимало. Як і про масонські символи, що присутні на кожному доларі.

Нині неспростовно доведено перебування серед масонів особистостей, що цивілізаційно рухали тогочасний світ. Масони: Ньютон, Моцарт, Гете, Бетховен, американські батьки – засновники: Франклін, Вашингтон Джефферсон та інші. Зупинимось на французьких масонах Вольтері (1694/1778), Мараті (1743/1783), Ла Файєті (1757/1834), Дені Дідро (1713/1784). За винятком Марата, вбитого 40-річним, всі інші прожили від 77 до 84 років.

Хто ж міг посвятити Г. Потьомкіна в масони? З Вольтером Катерина ІІ листувалась від 1763 року до 1776 року. Першою написала вона, відразу після заколот, вбивства чоловіка та проголошення її царівною Росії. Листування відбувалось французькою мовою. Кілервумен Катерина в листах вміло маскувалась під освічену демократку, гуманістку, зразок милосердя. Хоча перед смертю планувала військовий похід до Франції з метою придушення усіх тамтешніх революцій. Наполеон знав про плани Росії напасти на Францію, тому війна 1812 року була неминучою. Відомо, що масон Вольтер ніколи не відвідував Росію, а Потьомкін не бував у Франції.

Посвятити Г. Потьомкіна в масони міг Дені Дідро, котрий перебував в російській імперії протягом 1773/1774 років. Він прибув до імперії з потаємним завданням французького уряду, де не бракувало масонів, на запрошення цариці Катерини ІІ.

Г. Потьомкін під псевдо Грицько Нечоса в 1772 році на козацькій раді був прийнятий до запорізьких козаків та склав присягу. Григорій володів, окрім давньогрецької, українською та польською мовами. В 1774 році йому, як одному з 12-ти офіційних коханців (вагінальних масажистів) Катерини/Софії була надана двотижнева відпустка. «Грішуню» відкликали до цариці, де він не лише вечеряв та кохався з нею, а й мав, принаймні, одну відому зустріч з масоном Дідро. Прийом до масонів відкривав чудові міжнародні перспективи. Тому Грицько склав чергову присягу. Порушувати дане слово для росіянина є звичною поведінкою від часів, коли Московія була улусом монгольської орди.

Розстріли українців – полонених азовців, попри якісь гарантії політичних імпотентів: ООН, Червоного Хреста та керівників України, абсолютно не дивують громадян РФ. В Кремлі ніколи не заперечували проти катування полонених московитами.

В ліжку з Катериною ІІ новочесний запорізький козак Грицько Нечоса (Григорій Потьомкін), котрий 2 роки тому присягнув Січовому товариству, запропонував знищити Запорізьку Січ. Цю ідею російський царат і реалізував наступного 1775 року.

Масони, на відміну від запорожців, не прощали зрадників. Хворобливий Дені Дідро прожив 71 рік. Ла Файєт – 77 років, Вольтер – 84 роки. Натомість життя фізично міцного Григорія Потьомкіна обірвалось в 52 роки. Хто саме отруїв його та за чиїм замовленням, досі не невідомо.

Не давай брехливих обіцянок, які не збираєшся виконувати. Ані рідній матері, ані коханій жінці, ані побратимам, ані своїй державі, ані масонам. Тим паче, масонам. Як пізніше сказав геніальний Тарас Шевченко, на все приходить час розплати. Сучасні масони, ті, які володіють українською мовою, читають Пророка в оригіналі.