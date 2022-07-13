24.02. когда удалось чуть-чуть собрать мысли и окончательно осознать, что произошло я мысленно обнулился. Приняв единственную и понятную для себя модель, что всё, чего я добился, что имел, чего достиг и заработал больше не существует. Особенно это касалось всего материального. Квартира, дача, машина, вещи и т.д. перестали что-то значить для меня, и, оглядываясь вокруг себя я видел самое ценное – моя семья, мои родные, друзья, мой город и моя страна. Именно это каждый из нас и защищает!

Не знаю, возникают ли у вас такие чувства, но пересматривая скопившиеся до войны фотографии, мне кажется, что это что-то из другого мира, что это было не со мной, не с нами. И я постоянно ловлю себя на мысли, что, глядя на какую-либо фотографию, я мысленно проговариваю: «О, моя любимая Черноморка», «Это за четыре месяца до войны», «А вот мы с кумовьями и друзьями на наших традиционных рождественских встречах», «Это за полтора месяца до войны»… И всматриваюсь в лица счастливых людей. Хотя нам всем тогда казалось, что у нас столько проблем, столько надо успеть, столько решить задач, но, оказывается мы были просто счастливы! Мы были вместе!

Мы и сейчас вместе, хоть и не видим свои семьи и нас разбросало по разным уголкам нашей страны и мира. Мы стали чем-то большим, наверное, именно это и называется Нация с большой буквы.

Режим рф забрал у нас самое дорогое – мир. Забирает жизни наших детей и защитников, уничтожает наши города. Мы все отстроим и в нашей памяти навсегда останутся имена наших героев, которые ценой своей жизни сражались за нашу страну!

А пересматривая старые фотографии я верю, что будут новые альбомы счастливых людей в процветающей и счастливой Украине!

Быть добру!