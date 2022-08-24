Українська нація об’єдналась у єдиний фронт на захисті Незалежності України

Незалежність України живе у серці кожного патріота нашої Держави. Український народ єдиною силою став на захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Український народ завжди боровся за право жити у своїй власній державі. Всі пам’ятають про Визвольну війну Богдана Хмельницького, про боротьбу Української Народної Республіки за своє існування після розпаду Російської імперії. Навіть Акт проголошення незалежності України було прийнято “виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року”.

Створення сучасної незалежної держави спиралось на формування обороноздатних Збройних Сил України. Відповідно до прийнятої Військової доктрини України російська федерація завжди розглядалась як стратегічний ворог. Томі військове будівництво української армії ґрунтувалось на необхідності стримування потенційної російської агресії та передбачало проведення відповідної бойової підготовки. Боєздатна сильна армія завжди могла дати гідну відсіч російським військам.

Негативні політичні процеси в Україні протягом 2010-2014 років призвели до виключення росії із Військової доктрини України як “стратегічного ворога”, а також спричинили критичне зниження обороноздатності Збройних Сил України. Саме завдяки цьому російським військам вдалось тимчасово окупувати територію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Однак у 2014 році, так само як і у 2022 році на заваді ворогу стала національна єдність українців, мужність самовідданість та професіоналізм захисників України. Протягом 2014-2022 років було проведено якісне реформування Збройних Сил України, укомплектування, переоснащення, переозброєння та перепідготовка особового складу відповідно до сучасних вимог ведення бойових дій. Від початку проведення Антитерористичної операції, а згодом Операції об’єднаних сил, тисячі українських військових отримали бойовий досвід, освоїли зразки сучасного західного озброєння та відпрацювали дієві тактичні та стратегічні рішення.

В умовах повномасштабної війни росії проти України на захист Батьківщини стали не лише військові, алей цивільні українці. У ході мобілізації до лав Збройних Сил України були призвані вмотивовані чоловіки та жінки, які докладають максимальних зусиль для відсічі російської збройної агресії. Крім того, розвивається волонтерський рух, який суттєво доповнює українську військову логістику. Саме завдяки самовідданій роботі волонтерів українські захисники мають достатньо високотехнологічних спеціальних пристроїв для ведення сучасних бойових дій.

Значну роль відіграють українські партизани, які залишились та щоденно працюють над виявленням ворожих цілей, передачею оперативних розвідувальних відомостей та корегуванням вогню української артилерії. Незважаючи на звірства російських загарбників, ці українці самовіддано працюють та забезпечують нанесення нищівних ударів по стратегічно важливим військовим цілям росіян. Система конспіративного спілкування та прихованого спостереження забезпечує ефективність роботи руху опору та наближення Перемоги України.

У цій війні російські загарбники приречені на поразку, кривавим окупантам ніколи не здолати нашу вільну націю, ніколи не перемогти українців. Вся українська нація об’єдналась у єдиний фронт, дає відсіч загарбникам та захистить незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України!