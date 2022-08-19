Из Записок эмигранта. Колясочница мама и 13 кошек

Из Записок Жени Майш: «В Первомайске сирена оповещает горожан не только про опасность воздушной тревоги, но и дает сигнал отбоя. В Николаеве сирена не успевает за взрывами. Крылатая смерть летает чересчур быстро…

Как вы догадались – я эмигрирую в Первомайск, в город холмов, парков и мостов на слиянии двух рек Южного Буга и Синюхи. Причин несколько: во-первых, подлечить окончательно расшатавшуюся нервную систему, во-вторых, выспаться и поработать над материалами будущей книги, в-третьих, испытать на себе участь перемещенного временно лица. Замечу, вовсе не из-а роли в спектакле – журналист меняет профессию, а в силу острой жизненной необходимости. Разумеется, для уважаемых читателей уместен третий пункт, и 2 первых отметаются напрочь.

Что мы знаем о Первомайске? Только вот не надо бодренько спешить с ахинеей, на подобии, городок депрессивный, умирающий, и прочее. Ничего подобного!

Первомайск полноценен, перспективен и претендует на роль "важняка" в северной части области. Здесь все работает, движется и живет.

А воду первомайский народ пьет прямо из-под крана. И всё это благодаря реке Синюхе, правому притоку Буга (коренные обитатели никогда не добавляют Южный), образующуюся из слияния двух рек Горного Тикича (красивое имя) и Большой Выси.

Правда, даже из высоты моста видны густые бороды водорослей в чистых водах Синюхи. Можно было бы вылечить и вычистить щедрую реку, к чему стремилась экс-мэр Людмила Дромашко, пожалуй, лучшая градоначальница в годы независимости. Но проект из-за внутренних интриг остался нереализованным.

Справа на фото каньон Синюхи. Здесь стоит побывать с рюкзаком за плечами, полюбоваться красотами родного края. В конце концов, порыбачить, поймать линя или сома, и сварить настоящую богопольскую ушицу.

Первомайск город с историей, именно в этом месте собиралась армия для похода под османскую крепость Ачи-Кале. 6 декабря 1788 года тюрки сдали неприступный Ачи-Кале на милость победителя. По приказу князя Потемкина каменные стены были полностью разрушены, и возник из пены морской и лиманной Очаков.

Как непреложный факт тесного военного сотрудничества с США, напомним, что черноморским флотом под Очаковом командовал легендарный контр-адмирал Джон Пол Джонс, напрочь разгромивший первоклассный турецкий флот. Адмирал Пол любил переодеваться в запорожские одежды, и часто сиживал с казаками за доброй чаркой. https://news.pn/ru/blogs/259149 «Сжечь! Пол Джонс»

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«На сборы в эмиграцию отводится день. Нужно поспеть к семейному врачу. В амбулатории пусто. Доктор машет мне в открытую дверь. Мол, заходите, свободно. Я привычно натягиваю маску. Ковид, как утверждает отечественная медицина, никуда не девался, он только терпеливо ждет своей очереди. Поэтому, стоит носить маски и держать социальную дистанцию.

Кроме как померять давление и прослушать легкие, у меня и проф/вопросы к доктору. Например, как борются с последствиями многомесячных регулярных ночных обстрелов мои земляки и увеличилось ли количество претендентов на получение инвалидности в военное время? На последний вопрос звучит определенное – да. А вот с обращениями по поводу психологической помощи доктор насчитала всего два. « Да они спасают свои нервы сами. За лекарственной помощью не обращаются, скорее всего, боясь дороговизны».

«Уезжаете? – спрашивает погрустневшая доктор. – Я бы тоже поехала отдохнуть от страшных наших ночей. Выспаться. Послушать ночную тишину. Но у меня мама – колясочница, и в придачу 13 любимых кошек. Посудите сами, куда нас кто возьмет с таким табором. А побыть немного в Первомайске неплохая идея. Близко от Николаева. Не так дорого, как в Одессе. Особой финансовой подушки у меня нет. На сколько растянется жизнь в эмиграции, и сколько мне обойдется это по деньгам думаю со страхом. Да и кто меня возьмет с колясочницей и кошками?!»

Старики и домашние животные капитально влияют на мобильность и принятие решений. Мне откровенно жалко сидящую передо мной женщину за 50. Грустные, усталые глаза, сонливость в каждом мускуле, утомление ночными обстрелами – мама истерически рыдает от каждого взрыва, часами приходится с ней сидеть, какой там сон и отдых, а утром бежать на работу, к больным. Ну не намошенничала она денежек, потому путь в Монако ей заказан навсегда.

Мне сказали, что в Первомайск уехать проще пареной репы. Однако это и вовсе не так. Ходит одна маршрутка Николаев – Курячи Лозы. Стоимость проезда 400 грн. с человека. С автобусами вообще головоломка и кроссворд.

Может есть смысл Александру Федоровичу Сенкевичу подумать про организацию бюджетных автобусов из Николаева на север области.

Просто бросать клич – уезжайте из Николаева. Сложней организовать такой отъезд для малоимущих, стариков, тех, кто не хочет бросать своих собак и кошек, рыбок, попугаев и кенаров.

Представьте себе выезд нашей героини – мама, коляска, клетки с кошками – без помощи здесь не обойтись. Хотя бы волонтерской…

Приезд в тихие северные места, где всегда обстановка нормальная, но сирены таки разрывают тишину, требует размещения, медицинского контроля, питания. В целом, Гордиев узел проблем.

Невольно обращаешься к израильской практике кибуцей. Исходя из того, что ни средств, ни желания у власти, и народонаселения кормить и давать дешевый приют беженцам не хватит, то может действительно, изучив опыт израильских поселенцев, одолжить у них практику создания кибуцей, основанных на принципе коллективного владения имуществом и средствами производства, равенства в работе, потреблении и социальных услугах, на отказе от наёмного труда. Давать жильё, тепло и еду, при условии трудового вклада беженцев.

Вокруг Первомайска есть брошенные села, с домами, в которых даже можно перезимовать безоплатно. Обеспечить себе еду и приемлемые бытовые условия. Кто знает, что мы будем иметь в Николаеве через месяц.

Государство на развитие предпринимательства дает небольшие гранты. Например, 200 тыс. грн. на устройство теплиц, или поощряет создание ферм для выращивания коз, на организацию сыроварен. Давайте подумаем вместе. Обязательно найдутся желающие переждать войну в кибуце, спасаясь от смертельного омута безработицы и нужды.

Определить уклад и формы участия таких вот кибуцей в экономике Украины вполне приемлемо на законодательном уровне.

В Израиле, применимо к новым условиям, существует 3 статуса:

общинный кибуц (традиционная форма);

обновленный кибуц (только частичное обобществление);

городской кибуц.

Долго на подсосе гуманитарной помощи украинцы не продержаться. Поэтому нужно думать, как занять и спасти население прифронтовых областей.

Продолжение следует…

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