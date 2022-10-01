Синдром престарелого хунвейбина и новообращенного дивианта

Все человеки по природе убийцы -так утверждают прямолинейные психологи – и если этого до сих пор не случилось, то просто человеки еще не встретили предназначенную им жертву.

Зачастую убийца и потерпевший теряют друг друга в гигантском, набитом людьми мире.

В ожидании своей жертвы, особо активные особи человеческие реализуют себя в травле, доносах, стукачестве, поиске и казни «зрадныкив», в неистовой борьбе с памятниками и другим культурным достоянием минувшего.

В европейских, цивилизованных странах за такой перечень исходов садятся на нары и надолго! Причем процесс публичен, в назидание. Узнали европейские ценности?!

В Украине активизм пока рулит – общественный вред от руления очевиден всем сторонникам укрепления государства. Сдается, что мы идем своим домотканым путём?

Да, мир циничен и злораден… Даже протягивающий руку помощи, радуется своим жертвам, вернее, их штучному наличию.

Тема долгоиграющая. Стало быть, напомним кто есть кто в терминах.

Престарелые местные хунвейбины - это прошлое активистов времен Мао.

Вторая половина 60-х убежавшего столетия. Волна молодежных бунтов захватила мир в стальные клещи. В Китае молодежь проявила себя как движущая сила Культурной революции.

Хунвейбины - кит. трад. 紅衛兵, буквальный перевод: «красногвардейцы»— члены созданных в 1966—1967 годах отрядов студенческой и школьной молодёжи в Китае, активисты Культурной революции.

Хунвейбины подвергали «критике», а точнее сказать, унижениям и физическому насилию соотечественников, как правило, эти убийственные акты были публичными, направлены на так называемых «облечённых властью и идущих по капиталистическому пути», «чёрных ревизионистов», «противников Председателя Мао», профессоров и интеллигентов.

Хунвейбины разоряли, губили, кассировали культурные ценности, памятники, книги в ходе кампании с кричащим именем «Сокрушить четыре пережитка».

Китайский синдром поселился в душах и умах нынешних престарелых украинских хунвейбинов, свидетелей той эпохи, и их молодых послушников… Поедая на закате лет гуманитарные окорочка под дешевую водочку, они размышляя, пишут о своем видении будущего без прошлого. Что-то такое уже было у еврейского одессита Ильфа и милиционера Петрова – «Васисуалий Лоханкин и его роль в революциях».

Девианты - это те украинские нынешние, которые присвоили иную точку зрения, нежели их оппоненты, и призывают уничтожать, травить, стигматизировать тех, кто по их мнению "не такой" и «другой».

Дивианты фантастически жестоки. У этих, новоявленных миру красногвардейцев, в руках динамит и автомат. Они не ищут диалога. Они питаются кровью.

Тема вышеизложенная – винил долгоиграющий. Чуть приподнимем иглу проигрывателя, и пусть пока винил покрутится в холостую…

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