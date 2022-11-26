Блэкаут на полуострове Сенкевича

Ровно сутки обитатели полуострова переживали первый блэкаут. 23 октября в 10.30 утра по всему микрорайону отключили свет по графику, а возобновили подачу электроэнергии в 15.45, уже на следующий день, 24 октября.

Тем временем, в наушниках замолчали радиостанции, исчез Интернет, постепенно рвалась на куски мобильная сеть. Привычная жизнь сломалась как-то разом. Отсутствие информации породило тревогу и кризис возможностей.

Местный большой супермаркет АТБ работу приостановил. Маленькие продуктовые лавки, хотя и отпускали покупателей, но пугали витринами с мясом, колбасой, молочкой, так как при неработающих холодильниках риск порчи возрастал.

Бесплатный киевский хлеб выдавать прекратили, и народ, привыкший к бескорыстным ООНовским батонам, втихомолочку ругал власть. Подмывало спросить разновозрастное население - а зачем выдавали вам муку? Видно, что совсем разучились печь коржи и лепешки, однако гораздо хуже если лень-матушка правит бал…

Но по всему было видно, что украинцы никогда не откажутся от двух вещей – электричества и бензина. Само собой, готовы за них платить.

Власти города проявили себя в тревожное время на высоком уровне. Электрическая жизнь на полуостров Сенкевича вернулась за 24 часа, на левый берег Николаева возвращению понадобилось чуть больше суток!

Всем, кто реально боролся с преодолением Блэкаута и его последствий похвала и уважение. Особая благодарность нашим краевым генералам - Главе военной администрации Виталию Киму и мэру Николаева Александру Сенкевичу

Один из уроков Блэкаута

Блэкаут убедил бесповоротно в том, что во время войны средства связи должны работать бесперебойно.

В напряженной военной информационной среде, в которой обретаются украинцы, закрепилась угроза использования ядерного оружия.

Уроки мы прилежно черпаем из прошлого, обращаясь к Японии августа 1945 года. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки состоялись в полнейшей информационной тьме. Мир ничего не знал, и не о чем не догадывался.

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«Enola Gay»

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный так в честь матери полковника Пола Тиббетса, командира экипажа, сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму.

Американцы игриво называли атомное исчадие «Little Boy» - «Малыш».

9 августа 1945 года атомная плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк») была сброшена на японский город Нагасаки. Американский бомбардировщик B-29 назывался «Bockscar», командира экипажа звали майор Суини. Ему было всего 25 лет.

В итоге, два атомных взрыва в два августовских дня унесли в одночасье жизни восемидесяти тысяч человек.

Применение США атомного оружия проходило в полной информационной изоляции.

В годовщину бомбардировок, 6 августа 2015 года, внук президента Трумэна — Дэниел Клифтон Трумэн — заявил: «Дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки было верным, и США никогда не попросят прощения за это».

Но ведь и японцы, которые во время 2 Мировой войны творили страшные зверства на оккупированных территориях, также не попросили прощения за военные преступления против человечества…

К примеру, в Южной Корее вы никогда не встретите японского автомобиля, это своеобразная экономическая месть. Корейцы по наследству от своих дедов-прадедов усвоили уроки японской жестокости в период оккупации Кореи, как итог – разделение на Север и Юг.

Пепел Клааса и Тени Хиросимы

«Пепел Клааса стучит в мое сердце,» - это крылатое выражение из книги «Легенда об Уленшпигеле» (1867) бельгийского писателя Шарля Де Костера знаком каждому просвещенному европейцу.

Следует особо отметить, что европейцы до сих пор читают книги, печатные газеты и глянцевые журналы, гордятся домашними библиотеками. А финны, так те вообще много времени проводят в двух местах - читальных залах библиотек и саунах. Вопрос к читателям, а наших соотечественников где можно увидеть с раскрытой книгой и свеженьким номером «Вечернего Николаева»?

Главные события книги Шарля Де Костера разворачиваются на фоне борьбы гёзов, нидерландских патриотов, с испанскими захватчиками.

Юный Тиль встаёт в ряды гёзов после того, как испанская инквизиция сожгла его отца — Клааса. Вдова и сын тайно берут немного пепла с места казни. Дома мать Тиля шьёт мешочек из красного и черного кусочков ткани, наполняет прахом сожженного мужа и вешает на шею сыну со словами : «Пусть этот пепел, который был сердцем моего мужа, в красном, подобном его крови, и в черном, подобном нашей скорби, будет вечно на твоей груди, как пламя мести его палачам».

Прах отца дает Тилю неистребимую силу бороться с врагами за свободу родной Фландрии. Всякий раз перед ответственным шагом он повторяет: «Пепел Клааса стучит в мое сердце».

Чему учит «пепел Клааса»? Ошибочно думать, что внушает вражду между нидерландцами и испанцами. Шарля де Костера читают в Испании, а Сервантеса никому и в голову не придет запрещать в Нидерландах. Пепел Клааса учит одному – помнить уроки истории и не повторять её ошибок.

А вот Тени Хиросимы встают сегодня намного серьезней и страшней. Они бродят и по нашей земле.

«Тени Хиросимы — эффект, возникающий вследствие действия светового излучения при ядерном взрыве; представляют собой силуэты на выгоревшем фоне в местах, где распространению излучения мешало тело человека или животного либо любой другой объект. Эффект получил название по японскому городу Хиросима, где 6 августа 1945 года впервые появились такие образования».

Иногда «тени» выживали, но спустя очень короткое время умирали от лучевой болезни…

К концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

P.S. Всеобщая декларация прав человека

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

Статья 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.