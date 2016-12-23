Полиция напомнила, как уберечься от телефонных мошенников, снимающих деньги с банковских счетов

В Николаеве и области зафиксировали еще три случая телефонного мошенничества, когда аферисты сняли деньги с банковских счетов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Корабельном районе Николаева жертвой мошенничества стала 51-летняя местная жительница. Ей позвонил неизвестный, который представился работником банка и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, и женщина может потерять свои сбережения. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого женщине требовалось сообщить данные своей банковской карты. Она сделала это и уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 10 тысяч гривен.

Аналогичный случай произошел с 17-летней жительницей Кривоозерского района. Назвав неизвестному телефонному собеседнику данные своего счета, девушка потеряла 1,9 тысячи гривен. Таким образом потерял почти 8 тысяч гривен и 63-летний житель Очаковского района. По фактам случившегося начаты уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Также полиция советует гражданам запомнить следующие правила, чтобы не стать жертвой аферистов:

«Уважаемые граждане! Мошенники – хорошие психологи и для своих афер они ищут именно опрометчивых людей. И в результате завладевают их средствами. - Если вам звонят якобы из банка и просят назвать личные сведения – это повод насторожиться. Если вы сомневаетесь, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник – спросите, когда и в какое отделение вы можете подойти, чтобы решить проблему лично, а не по телефону; - никогда не называйте третьим лицам (в том числе сотрудникам банка, а также знакомым, друзьям, родственникам, продавцам в магазине) пин-код вашей карты, а также секретные одноразовые коды;