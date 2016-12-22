В Херсоне полиция задержала группу квартирных воров из Грузии

В Херсоне полицейские задержали задержали четверых выходцев из Грузии, которые подозреваются в серии квартирных краж на территории города.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Полицейские задержали преступников, когда те пытались скрыться на автомобиле с похищенными деньгами и украшениями. Задержанным от 25 до 30 лет. В Херсоне они находились с начала декабря, все это время жили на съемной квартире.

"Роли между злоумышленниками были четко распределены. Водитель оставался в машине, пока трое его подельников проверяли подъезды и подыскивали состоятельные квартиры, которые определяли по дорогим дверям и замкам. Сначала делали "прозвон", проверяя на наличие хозяев", - отметили в полиции.

Одну из таких квартир злоумышлениники выбрали в пятиэтажке микрорайона ХБК. Замки они открыли с помощью отмычек. Один из участников группы оставался возле квартиры, а двое других обыскивали помещение. Забрав более 10 тыс. гривен и ценные вещи, троица возвращалась к автомобилю, когда их задержали оперативники уголовного розыска.

"У нас есть все основания считать, что участники преступной группы «гастролировали» по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях. Мы проверяем их личности и возможную причастность к совершению преступлений на территории других государств", - сообщил врио замначальника ГУНП в Херсонской области Николай Вербицкий.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 УК (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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