Киевлянин приехал в Николаев, чтобы продать «BMW» с «перебитыми» номерами

В Николаеве эксперты сервисного центра МВД обнаружили, что киевлянин хотел продать автомобиль «BMW-525» с поддельными идентификационными номерами.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

Так, в сервисный центр обратился николаевец с намерением приобрести автомобиль, зарегистрированный в Киеве. Мужчина нашел объявление в интернете и договорился с продавцом о встрече.

«Специалисты экспертной службы после осмотра транспортного средства сделали вывод, что идентификационный номер автомобиля подвергался изменениям, скорее всего, была заменена вся передняя часть автомобиля. Перерегистрацию машины не провели, машину и ее владельца, приехавшего из Киева, передали сотрудникам полиции», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец неудачно обменял свой «Mercedes» на «Honda» с «перебитыми» номерами.