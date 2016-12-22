Нардеп от «Оппоблока» в Раде заявил, что на Донбассе идет гражданская война

Гражданским конфликтом считает войну на Донбассе народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Долженков.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

«Оппозиционный блок» также активно приобщается к возмещению ущерба, нанесенного мирным жителям Донецкой и Луганской областей, которые живут в зоне АТО. Потому что указанный конфликт, который носит гражданский характер, не разграничивает жителей, снаряды не могут разграничивать, на кого они попадают. Но проблема есть», — заявил Долженков во время выступления в Верховной Раде.

После этого первый заместитель спикера парламента Ирина Геращенко перебила его, попросив придерживаться государственной позиции, какую бы политсилу не представляли депутаты.

Напомним, сепаратист Корсунский рассказал, как нардеп от ОБ Дунаев прикрывал боевиков ЛНР. В настоящее время Сергей Дунаев является народным депутатом от фракции «Оппозиционный блок» и не скрывает своих симпатий к пророссийским вооруженным формированиям. 9 мая 2015 года, выступая на митинге в Лисичанске, Дунаев назвал боевиков ЛНР «героями».

Отметим, что ранее сообщалось о том, что «Оппозиционный блок» предлагает амнистировать боевиков, воюющих на Донбассе